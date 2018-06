Neymar ist gegen Österreich in Brasiliens Startelf

Mit Neymar in der Startelf geht Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft die WM-Generalprobe gegen Österreich an! Wie Teamchef Tite bei einem offiziellen Pressetermin am Samstagnachmittag bekannt gab, spielt der noch nicht völlig fitte Superstar der Selecao von Beginn an. Die Partie im Ernst-Happel-Stadion am Sonntag (ab 16 Uhr LIVE im sportkrone.at-Ticker) sieht Tite als „richtige Aufgabe“.