Brasilianische Tennislegende Maria Bueno gestorben

Bueno gewann als Tennisspielerin insgesamt 19 Grand-Slam-Titel, sieben davon als Einzelspielerin. Für ihr dominantes Spiel am Netz mit dem Spitznamen „Schwalbe von Sao Paulo“ versehen, gewann Bueno dreimal den Einzeltitel in Wimbledon und viermal bei den US-Open. Zwischen 1959 und 1966 belegte sie viermal Platz eins der Tennisweltrangliste. 1978 wurde sie in die internationale Tennis Hall of Fame aufgenommen.