Rallye: Titelverteidiger Ogier gewann Auftakt

WM-Titelverteidiger Sebastien Ogier (Ford) hat am Donnerstag zum Auftakt der zur WM zählenden Sardinien-Rallye in Alghero die Spezial-Sonderprüfung über zwei Kilometer in 2:02,7 Minuten gewonnen. 0,1 Sekunden dahinter lag der Norweger Andreas Mikkelsen (Hyundai), der belgische WM-Führende Thierry Neuville (Hyundai) hatte als Dritter 0,7 Sekunden Rückstand.