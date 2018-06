Sex-Mord: Täter quälten Susanna (14) ganze Nacht

Der Fall sorgt in Deutschland und über dessen Grenzen hinaus für Entsetzen: Ali Bashar aus dem Irak steht unter Verdacht, die 14-Jährige in der Nacht auf den 23. Mai gemeinsam mit einem weiteren Asylwerber aus der Türkei vergewaltigt und ermordet haben. Bashar flüchtete unter falschen Namen mit seiner Familie in seine Heimat, der 35-jährige Mittäter konnte von der Polizei verhaftet werden.