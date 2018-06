Plötzlich krank: Prozess um Peter Pilz abgesagt

Zwei weitere Anzeigen gegen Pilz liegen auf dem Tisch

Nach der Einstellung der Ermittlungen in der Alpbach-Causa brachte mittlerweile auch das Asyl-Bundesamt Ende Mai eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien ein. Die Beamten zeigten Pilz an, weil er sie in einem Facebook-Video zu einem Abschiebefall des „amtlichen Mordversuchs“ beschuldigt hatte. Am 1. Juni wurde in der Causa Martha Bißmann eine weitere Anzeige gegen PIlz wegen „versuchten Mandatskaufs“ eingebracht.