Teenager nach Haiattacke in Brasilien verblutet

Nach der jüngsten Haiattacke an einem der gefährlichsten Strände der Welt in Brasilien ist das schwer verletzte Opfer nun verstorben. Das Tier hatte Jose Ernestor da Silva (18) am Sonntag den Penis abgebissen und eine klaffende Wunde an der Hüfte verursacht - der Teenager verblutete an den Folgen der schweren Verletzungen.