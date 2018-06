4-Minuten-Rundgang durch Jurassic World Evolution

Wenige Tage nach dem neuen Film aus der „Jurassic Park“-Reihe kommt am 12. Juni mit „Jurassic World Evolution“ auch ein neues Videospiel zum Dino-Franchise in den Handel. In dem Titel von Frontier Developments („Planet Coaster“) übernimmt der Spieler das Management seines eigenen Dinoparks und züchtet, hegt und pflegt Giganten der Urzeit. Im Entwicklervideo erklären die Schöpfer des Dinopark-Simulators, worauf sie bei der Entwicklung besonders achten mussten und was das Besondere an ihrem Werk ist.