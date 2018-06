Stadt Wien hilft Tschernobyl-Kindern mit Wasser

„Auch 32 Jahre nach der Nuklear-Katastrophe sorgen die Spätfolgen in weiten Teilen der Ukraine für Schrecken ohne Ende“, erinnert Ulli Sima (SPÖ), Anti-Atomkämpferin der ersten Stunde. Vor allem in der Ostukraine, wohin Tausende Strahlenopfer gebracht worden sind, mangelt es an sauberem Trinkwasser.