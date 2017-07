Deutsche Forscher bauen Gewächshaus fürs Weltall

Frisches Gemüse aus der Antarktis: Ende des Jahres soll ein völlig neuartiges Gewächshaus nahe der Forschungsstation Neumayer III errichtet werden. In einem Container sollen in einem geschlossenen System unter künstlichem Licht und ohne Erde Salat und Gurken wachsen, wie Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag in Bremen sagte. Mit ähnlichen Gewächshäusern soll künftig im Weltall Gemüse gezogen werden.