Große Sorgen um "Fußball-Kaiser" Franz Beckenbauer

Der langjährige Sportkommentator Marcel Reif arbeitete viele Jahre mit Beckenbauer zusammen. "Ich mache mir große Sorgen. Denn nach allem, was ich höre, ist ein Mensch, der so in der Öffentlichkeit war, wie Franz Beckenbauer das war, jetzt - auf eigene Veranlassung - völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden", ist Reif besorgt.

Hoeneß macht sich für Beckenbauer stark

Bayern-Präsident Uli Hoeneß (Video ganz oben) sagte zuletzt bei einer Fanclub-Weihnachtsfeier: "Der Franz ist nach seiner schweren Herz-Operation im Moment zur Reha in Bad Wiessee. Nach der OP ging es ihm nicht so gut. Jetzt geht es ihm wieder besser." Dabei machte er sich für seinen unter der WM-Affäre leidenden Freund stark.