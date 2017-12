KAC rückt auf Platz 2 ++ Linz verliert in Graz

Die Black Wings gingen beim Tabellen-Siebenten in Graz aufgrund einer verpatzten Anfangs- und Schlussphase als Verlierer vom Eis. Ein Doppelschlag von Brophey (2., 10./PP) brachte die Steirer schnell in Führung, danach drehten die Oberösterreicher zunächst die Partie dank Treffern von Locke (18./PP), DaSilva (19.) und Hofer (36.). Das Finish stand jedoch im Zeichen der Gastgeber, die in Überzahl durch Carlsson (54.) und Higgs (55.) auf 4:3 stellten. Damit setzte es für die Linzer nach zuletzt sieben Siegen in Graz und fünf EBEL-Erfolgen en suite wieder eine Niederlage. Die Gelegenheit zur Revanche bietet sich bereits am Dienstag bei getauschtem Heimrecht.