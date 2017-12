Fivers gewinnen, Bregenz dominiert Ländle-Derby!

Mit einem klaren 28:22-(17:10)-Heimsieg über Meister Hard hat sich Bregenz am Freitag in der Handball Liga Austria (HLA) eindrucksvoll für die 22:32-Pleite im Ländle-Derby der Hinrunde revanchiert. Hard gab damit die Tabellenführung am 17. und vorletzten Spieltag der Hauptrunde an die Fivers ab, die sich zuhause gegen Linz mit 40:36 (21:16) durchsetzten und nun zwei Zähler voranliegen.