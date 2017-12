Vincent Kriechmayr malt sein "Ski-Meisterwerk"

Und diese neue Leichtigkeit macht den 26-Jährigen für alle Experten zu einem der absoluten Topfavoriten für den morgigen Super-G von Gröden. Leicht möglich, dass der nach dem niederländischen Mal-Genie Vincent van Gogh benannte Oberösterreicher da auf der Saslong sein vorläufiges "Ski-Meisterwerk" fertigstellt. In Form des zweiten Sieges in Serie nach seiner glanzvollen Premiere in Beaver Creek.