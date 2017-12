Scolari Teamchef-Kandidat bei Australien

Scolari zeigte sich grundsätzlich nicht abgeneigt. "Es ist nicht meine Intention, ein Team nur zur WM zu führen, ich will eher ein Projekt für ein oder zwei Jahre angehen. Aber ich bin interessiert", verlautete der Trainer-Routinier.

Nach Kuwait, Brasilien (zweimal) und Portugal wäre es die vierte Nation, die er als Teamchef coachen würde. Scolari war bis Anfang November zweieinhalb Jahre in China für Guangzhou Evergrande tätig, sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

Australien qualifizierte sich über einen Erfolg im Interkontinental-Play-off gegen Honduras für die WM 2018 in Russland. Dort sind in der Gruppe C Frankreich, Peru und Dänemark die Gegner.