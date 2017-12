Gasexplosion in NÖ: Todesopfer war TÜV-Mitarbeiter

Nach dem verheerenden Feuerinferno in Baumgarten an der March in Niederösterreich sind am Dienstagabend erste Details zu dem Toten bekannt geworden: Laut einem Onlinebericht handelt es sich um einen Mitarbeiter des TÜV. Der bei der massiven Explosion an der Gasstation getötete Mann war 32 Jahre alt und verheiratet. Zudem gab es auch erste Hinweise auf eine mögliche Ursache für die Explosion, die mit der Inbetriebnahme eines neuen Anlagebehälters in Verbindung stehen könnte.