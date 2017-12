Sportliche Blondine als neue Miss Silvesterlauf

Beste Voraussetzungen

"Ich gehe regelmäßig laufen und mache zudem noch Krafttraining", lächelte Laetitia Schweighofer, die schon im Vorfeld ihre langen Beine als besonderes Merkmal lobte. Damit hätte die 1,75-Meter-Lady die besten Voraussetzungen, beim Lauf am 31. Dezember in Peuerbach gleich selbst an den Start zu gehen.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung