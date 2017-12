Stark! "Joker" Harnik trifft bei Hannover-Sieg

Doppeltes Erfolgserlebnis für Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Harnik in Deutschland: Der Stürmer von Hannover 96 kam am Sonntag in der 77. Minute ins Spiel und traf gegen Hoffenheim 1899 acht Minuten später zum 2:0-Endstand. Es war der sechste Treffer des 30-Jährigen in der laufenden Saison der Bundesliga.