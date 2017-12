Grabners Rangers kehren auf Siegerstraße zurück

Die New York Rangers sind einen Tag nach der 2:4-Niederlage bei den Washington Capitals in der National Hockey League (NHL) gleich wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Michael Grabner und Co. gewannen am Samstag vor eigenem Publikum gegen die New Jersey Devils 5:2. Der 30-jährige Villacher ging diesmal leer aus, hält somit weiterhin bei 14 Saisontoren.