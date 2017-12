"Krone"-Fußballerwahl: Gewinnen und feiern Sie!

Engelbert Gartner aus Lölling in Kärnten sammelt für Jasmin Pfeiler vom SKV Altenmarkt und Trainer Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig) und versah seinen Brief mit einem Gedicht für "Hasi": "Einst ein roter Stier. Als der GAK noch in der höchsten Liga thronte. Als der "rote Messias" Ralph mit Krawatte belohnte. Als Ralph noch Torschütze war. Heute ist er für viele ein Trainer-Star."