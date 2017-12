Linzer Glockenspiel pleite, Café wird versteigert

Im Februar war nach einem Antrag der Gebietskrankenkasse ein Konkursverfahren über das Café Glockenspiel eröffnet worden. Später stand eine Sanierung im Raum, bis dann vor kurzem Masseverwalter Johannes Mühllechner die Reißleine zog: Der Betrieb wird geschlossen, am 12. Dezember ist der letzte Tag, an dem das Café am Hauptplatz geöffnet ist.



Mindest-Gebot 100.000 Euro

Am selben Tag kommt um 14 Uhr das Lokal unter den Hammer. In der Anwaltskanzlei von Mühllechner in der Altstadt steigt am 12. Dezember die Versteigerung des Betriebs. Mühllechner rechnet mit einem großen Ansturm. Auch Noch-Glockenspiel-Betreiber Michael Reussner, der seit Oktober in Privatinsolvenz ist, hat den Kampf um sein Lokal offenbar noch nicht aufgegeben. Das Mindest-Gebot für die Ausstattung des Lokals und den Mietvertrag liegt bei 100.000 Euro. Nach dem insolventen Klosterhofist das Glockenspiel der nächste Gastro-Crash in der Linzer Innenstadt.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung