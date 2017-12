Grabner: "Absoluter Höhepunkt in meiner Karriere"

Du bist mit 13 Toren bester Rangers-Schütze und klubintern in der Plus/Minus-Wertung mit +11 ebenfalls die Nummer eins. Doch mit Saisonende läuft dein Vertrag bei den Rangers aus…

Ich fühle mich mit meiner Frau und unseren beiden Kindern sehr wohl in New York, würde gerne noch drei, vier Jahre bei den Rangers anhängen. Tore zu erzielen ist umso wichtiger, wenn dein Vertrag ausläuft. Wobei ich aus Erfahrung weiß, dass es am Ende auf mehrere Faktoren ankommen wird.

Zudem könntest du in dieser Saison einen neuen NHL-Rekord aufstellen: Nach 26 Spielen hast du bereits sechs Empty-Net-Tore erzielt. Die Bestmarke hält seit der Saison 1999/2000 Pavel Bure, der damals auf neun Treffer kam.

Ich bin da nicht so schlecht auf dem Weg, die Saison ist noch lang. Ich muss hoffen, das wir noch oft gegen Ende hin ein, zwei Tore vorne liegen, damit ich überhaupt zu dieser Gelegenheit komme. Ich schaue einfach, dass wir unter Druck Luft bekommen, denn ein Tor Vorsprung ist in den letzten Zügen eines Spiels sehr nervenaufreibend. Dann zu treffen, ist erleichternd für mich und vor allem fürs Team.

