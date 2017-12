Klare Siege für Liverpool und Chelsea

Liverpool ging durch den deutschen Nationalspieler Emre Can (30.) in Führung, Roberto Firmino (32., 48.) traf im Doppelpack, ehe Glenn Murray (51.) Brighton per Elfmeter etwas näher brachte. Philippe Coutinho (87.) und ein Eigentor von Lewis Dunk (89.) sorgten im Finish für einen noch deutlicheren Sieg.

Chelsea dreht das Spiel

An der Stamford Bridge in London hatte Dwight Gayle (12.) zunächst die Gäste aus Newcastle in Führung geschossen, bevor Eden Hazard (21.) und Alvaro Morata (33.) Chelsea noch vor der Halbzeitpause in Front brachten. In der zweiten Hälfte traf der Belgier Hazard (74.) per Strafstoß zum Endstand.

Wimmer eingewechselt

Kevin Wimmer war beim 2:1-Sieg von Stoke City über Swansea anfangs nur ein Platz auf der Ersatzbank vergönnt, der Oberösterreicher wurde aber in der 53. Minute eingewechselt. Christian Fuchs und Aleksandar Dragovic kamen beim 1:0 von Leicester gegen Burnley nicht zum Einsatz. Fuchs hatte am Dienstag den 2:1-Sieg gegen Tottenham verpasst, weil er der Geburt seiner Tochter beiwohnte.