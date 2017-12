Bayern siegt, Gregoritsch trifft, Leipzig verliert

Dortmund verhindert nächste Pleite

Andrej Jarmolenko bewahrte Dortmunds Trainer Peter Bosz vor einer weiteren Niederlage. Der Ukrainer rettete in Leverkusen mit seinem Tor in der 73. Minute zumindest das Unentschieden. Die Dortmunder, die im siebenten Ligaspiel in Serie ohne Sieg blieben, überzeugten aber kaum. Erst in der 50-minütigen Überzahl kamen sie besser ins Spiel. Leverkusens Wendell hatte Rot gesehen (41.), nachdem Kevin Volland (30.) die Werkself voran gebracht hatte. Julian Baumgartlinger kam bei Leverkusen nach einer Stunde aufs Feld.

Bremen mit wichtigem Sieg

Werder Bremen schaffte den zweiten Heimsieg in Folge. Der Tabellenvorletzte mit Zlatko Junuzovic schlug durch Max Kruse (45.) unmittelbar vor der Pause zu. Stuttgart blieb nach Seitenwechsel gefährlich und gab den Hanseaten Raum zum Kontern, Tore fielen aber keine mehr. Werder liegt nun nur noch drei Zähler hinter dem rettenden 15. Platz.