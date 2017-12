Das Wintermärchen ließ Conny Hütter weinen

Dann griff Conny plötzlich erschrocken den Arm von ÖSV-Pressemann Christoph Malzer: Lindsey Vonn donnerte mit bester Zwischenzeit in die Zielkurve, rutschte am Innenski aus und knallte in die Netze.Womit Connys Wintermärchen bei Schneefall freilich sagenhafte Realität war. "Ich wollte zeigen: Schaut's her - da bin ich wieder. Aber wenn es einem gelingt, dann ist das umwerfend!" Vor allem bei denkbar schlechten Bedingungen mit bescheidener Sicht. Angst ist für Conny "Karacho" wirklich noch ein Fremdwort.

Für die 25-Jährige war es der zweite Weltcup-Erfolg ihrer Karriere, der erste in der Abfahrt und auch der erste auf den neuen Head-Ski. Zudem löschte Hütter eine historische Durststrecke. Denn seit dem Doppel-Erfolg von Renate Götschl im Jahr 1998 warteten Österreichs Damen in Lake Louise auf einen Abfahrtserfolg.

Und während die Kolleginnen die Siegerin hochleben ließen (Ramona Siebenhofer: "Ich hätte gerne deine Gene"), machte sich Hütter schon Sorgen für den nächsten Tag: "Jetzt ist der Druck groß, denn eigentlich tät' ich gern nachlegen."