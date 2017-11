„Eurofighter-Weiterbetrieb wäre ein Riesenschaden“

Doskozil warnt vor Kosten in Milliardenhöhe

Doskozil warnte deshalb - nachdem er dies bereits am 12. November in einem "Krone"-Interview getan hatte - erneut: "Ein neuer Minister könnte einen Eurofighter-freundlichen Kurs einschlagen. Das wäre aber der falsche Weg, denn der Eurofighter kostet uns im Betrieb in den kommenden 30 Jahren bis zu fünf Milliarden Euro. Ein alternatives Flugzeug wäre auf die Lebensdauer gerechnet im Betrieb um bis zwei Milliarden günstiger und noch dazu militärisch effektiver."

"Ausufernde Betriebskosten" beim Eurofighter

Doskozil kritisierte außerdem, dass Österreich derzeit mit der Saab 105 und dem Eurofighter "mit hohem Aufwand ein Zwei-Flotten-System betreibt", das noch dazu nicht besonders effektiv sei. "Ich habe mich im Sinne des Steuerzahlers für den Ausstieg aus dem Eurofighter entschieden", begründete Doskozil bereits im Juli seine Entscheidung. Beim Eurofighter seien außerdem "die ausufernden Betriebskosten nur schwer in den Griff zu bekommen".