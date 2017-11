Wie lange noch narrt der Doppelmörder die Polizei?

Die Fahndung nach dem 66-jährigen Steirer, der am Sonntag auf seine Nachbarn geschossen und zwei von ihnen getötet hat, läuft weiter auf Hochtouren, doch bislang fehlt von Friedrich F. jede Spur. Auf der Suche nach dem Todesschützen wurden nun auch Stollen und Höhlen in der Umgebung des Tatorts in Stiwoll durchsucht. In Niederösterreich, nahe der steirischen Landesgrenze, sowie im Gebiet Amstetten, St. Valentin und im Bereich der Donaubrücke Richtung Mauthausen in Oberösterreich sind verstärkt Sonderkommandos unterwegs.