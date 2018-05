Dopingsünder Johannes Dürr arbeitet an Comeback!

Im Kader des ÖSV scheint Dürr mangels relevanter Wettkampf-Ergebnisse - nach seiner Sperre hat er nur Volksläufe bestritten - derzeit nicht auf. Dementsprechend muss er sich ohne ÖSV-Unterstützung vorbereiten. Ungeachtet dessen will er sich über verbandsinterne Testrennen und den Europacup in den Weltcup zurückkämpfen und sich so für die Heim-WM empfehlen. Die Finanzierung der Vorbereitung und des Wettkampf-Betriebes will er mithilfe einer Crowdfunding-Aktion bewerkstelligen.