Stammzellenspender für Klein Efe (2) gesucht

Typisierungsaktion in Schladming

Menschen, die dem Zweijährigen helfen wollen, können sich am 26. Mai bei der Talstation Planai Seilbahn im steirischen Schladming in der Zeit von 10 bis 16 Uhr typisieren lassen. Spenden kann jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 45 Jahren mit einem Mindestgewicht von 50 Kilogramm.