Erschreckende Parallelen zwischen 2 Kindermördern

Gefühlskalte Geständnisse

Eine weitere Parallele der beiden Killer: Die jungen Männer stehen zu ihren Taten. In den Einvernahmen zeigten sie sich vollkommen gefühlskalt. Marcel H. veröffentlichte nach dem Mord am kleinen Jaden eine Audio-Nachricht im Internet: „Ich hab hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt - und das ist das Einzige, was mich daran stört.“ Und auch Robert K. ist das Gefühl von Reue offenbar fremd. Gegenüber der Polizei gab er zwar an, dass ihm die Mutter der Siebenjährigen leidtue, für sein Opfer selbst empfinde er aber keinerlei Mitleid.