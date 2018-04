Wiener Taucherin von Speedboot gerammt - tot

Taucherin mit voller Wucht an Wasseroberfläche gerammt

Und so machte sich der Kapitän des Ausflugbootes - mit an Bord der Freund der Taucherin - sofort auf den Weg. Sekunden später die Tragödie: Ein anderes Speedboot kam angerast und rammte die Urlauberin mit voller Wucht an der Wasseroberfläche. Die Crew zog das bewusstlose und schwerst verletzte Opfer auf das Boot und brachte es umgehend in ein Spital. Doch für die 35-Jährige kam jede Hilfe zu spät.