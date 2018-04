Ried-Trainer Weissenböck: „An einem Strang ziehen“

Thomas Weissenböck soll die SV Ried in den abschließenden acht Runden der Ersten Liga auf einen Aufstiegsrang führen. Der bisherige Nachwuchsleiter der Innviertler wurde am Donnerstag als neuer Chefcoach des Fünften präsentiert. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen und in den nächsten Runden möglichst viele Punkte holen“, betonte Weissenböck. Er wird das Amt bis Saisonende innehaben.