Rapid: Sturm-Kicker wird Nachfolger von Pavelic

Bei Rapid wird Potzmann Mario Pavelic nachfolgen. Im Winter weigerte sich Rijeka noch, eine Ablöse zu bezahlen. Die ist im Sommer hinfällig. Kroatien ruft. Was man in Hütteldorf länger spürte. So kam Pavelic im Frühjahr nur zweimal zum Einsatz. Aber als Not am Mann war, spielte er beim 4:0 gegen die Austria stark. Das spricht für ihn. Heute wird er wohl dennoch dem wieder fitten, defensiv stärkeren Stephan Auer Platz machen müssen.