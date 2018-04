Klubobmann Kolba: Rücktritt wegen seiner Krankheit

Überraschend war am Sonntag die Nachricht gekommen, dass der Klubobmann der Liste Pilz, Peter Kolba, seine Funktion zurücklegt und aus der Partei austrete, die 2017 erstmals bei einer Nationalratswahl angetreten war und auf Anhieb den Einzug ins Parlament schaffte. „Interne Streitereien“ wurden als Grund angeführt. Am Tag danach ist klar, dass mehr dahintersteckt: Die Schmerzen wurden zu groß. Kolba gibt die Klubführung ab, will aber im Nationalrat bleiben, wie er auf Twitter bekannt gab.