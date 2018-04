Angriff auf Türkis-Blau: Wien gegen Deutschklassen

„Negative Folgen für fast alle Wiener Volksschüler“ witterten Czernohorszky und Noch-Bürgermeister Michael Häupl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag. Direktoren müssten durch die Einführung alleine in Wien 500 zusätzliche Klassen ab Herbst schaffen. 15.000 Kinder, die aktuell in Wien eine Deutschförderung bekommen, müssten ab Herbst in eine eigene Klasse gehen.