Bernhard Speer: „Ich hatte tausend Schutzengerl“

Im Oktober letzten Jahres krachte Bernhard Speer mit seinem VW-Bus bei der Autobahnauffahrt Kottingbrunn nachts gegen einen Pfeiler eines Überkopfwegweisers, zog sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht und an den Beinen zu. Seitdem ist für den Musiker vieles nicht mehr so, wie es war, gibt er im Interview mit Ö3 zu. Er habe schlimme Zeiten durchstehen müssen, jetzt ginge es ihm aber „schon um einiges besser. Ich kann wieder gehen und gerade stehen“, so Speer. Die Reha sei aber noch lange nicht abgeschlossen.