Niki Lauda will ab dieser Woche Tickets verkaufen

Mangel an Jets und Personal?

Laut der Zeitung gibt es auch einen Mangel bei Kopiloten und Flugzeugen. Was die Piloten betrifft, so haben in den vergangenen Wochen und Monaten AUA und Co. Niki-Crews stark umworben. Eine Sprecherin von Lauda wollte sich am Montag auf Anfrage mit Verweis auf die Pressekonferenz am Freitag nicht äußern. Lauda selbst dementierte den „Bild“-Bericht als falsch.