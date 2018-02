„2. Garnitur“ führt Toronto zu 101:86 über Memphis

Die "2. Garnitur" hat die Toronto Raptors am Sonntag in der NBA zu einem 101:86 gegen die Memphis Grizzlies geführt! Die Reservisten erzielten beim 21. Sieg im 25. Heimspiel der Kanadier insgesamt 52 Punkte. Jakob Pöltl steuerte neun Zähler (ohne Fehlwurf), fünf Rebounds und zwei blockierte Würfe in 23:33 Minuten Spielzeit bei.