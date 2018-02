Weltverband UCI führt jetzt den Videobeweis ein

Querfeldein-WM-Titel an Belgier Van Aert

Übrigens, am Ort der Bekanntgabe dieser Entscheidungen, im niederländischen Valkenburg, radelte der Belgier Wout van Aert in überlegener Manier zum dritten Querfeldein-WM-Titel in Serie. Der 23-Jährige triumphierte am Sonntag vor seinem Landsmann Michael Vanthourenhout (+2:13 Min.). Dritter wurde der Niederländer Mathieu van der Poel (+2:30). Österreicher war keiner am Start.