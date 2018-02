Tottenham holt bei Liverpool in irrem Finish 2:2!

Liverpool hat in der englischen Premier League nach einer spektakulären Schlussphase den Sieg verpasst! Das Team von Jürgen Klopp kam am Sonntag zu Hause trotz zweifacher Führung nur zu einem 2:2 (1:0) gegen Tottenham Hotspur. Englands Teamspieler Harry Kane traf in der fünften Minute der Nachspielzeit per Elfmeter zum Ausgleich für die Spurs. Es war Kanes 100. Premier-League-Tor.