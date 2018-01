Kreuzbandriss! Amerikaner Nyman verpasst Olympia

Der US-Amerikaner Steven Nyman verpasst nach seinem Trainingssturz vergangene Woche in Garmisch-Partenkirchen die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Der 35-Jährige riss sich das Kreuzband des rechten Knies und muss die Saison vorzeitig beenden. Das gab Nyman am Montag auf sozialen Medien bekannt.