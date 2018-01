Teambus von Antalyaspor mit Steinen attackiert!

Djorou und Co. erleichtert

Der Schweizer Johan Djourou, der seit dieser Saison bei Antalyaspor unter Vertrag steht, postete umgehend einen Video auf Instagram. "Ich danke Gott, dass alle gesund und in Sicherheit sind. So etwas hat im Fussball und nirgendwo sonst etwas zu suchen", schrieb der Schweizer Verteidiger.