ÖVP-Siegeszug auch in Tirol, Kärnten und Salzburg?

In Kärnten liegt SPÖ-Chef Peter Kaiser in den Umfragen bei rund 38 Prozent weiter vorne. Doch auch ihm könnten die gestrauchelten Grünen abhandenkommen, dafür scharrt die massiv aufholende FPÖ (2013 stand sie bei 17 Prozent, jetzt in Umfragen bei 28 Prozent) fest in den Startlöchern.