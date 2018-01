ROT! Hosiner bei Union-Pleite ausgeschlossen!

Der frühere österreichische Teamspieler Philipp Hosiner hat sich am Freitag in der zweiten deutschen Bundesliga eine Rote Karte eingehandelt! Der in der 75. Minute eingewechselte Stürmer flog bei der 0:1-Heimniederlage seines Klubs Union Berlin gegen den 1. FC Nürnberg in der 89. Minute nach einem Handgemenge mit Edgar Salli ebenso wie der Nürnberg-Profi vom Platz.