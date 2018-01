Italian-Job! Lykogiannis von Sturm zu Cagliari

Lykogiannis wechselte 2015 von Olympiakos Piräus nach Graz, der 24-Jährige kam auf 81 Pflichtspiele für Sturm und erzielte dabei sechs Tore. Bei Cagliari, aktuell 16. der Serie A, unterschrieb der Grieche bis 2022. Rund die Hälfte der Einnahmen für Lykogiannis soll Sturm nun in den Transfer von Rapids Schrammel investieren. Der 30-Jährige verließ am Sonntag das Trainingslager der Wiener in Spanien, er wurde Montag zu medizinischen Tests in der Steiermark erwartet. Zwischen den Clubs gebe es eine "grundsätzliche Einigung", verlautbarte Rapids Sportchef Fredy Bickel.