Unfassbar! Dominic Thiem nach Fünf-Satz-Krimi out

SATZ DREI:

09:33 Uhr: Was für eine souveräne Vorstellung von Sandgren in diesem Tie-Break. Der dritte Satz geht - man muss leider eingestehen - verdient an den Amerikaner. Kämpfen, Dominic!

09:24 Uhr: 215 km/h die Linie runter! Thiem mit einem Ass zum 6:6 - Tie-Break!

09:22 Uhr: Ass und super Schlag! 40:0 bei Aufschlag Thiem.

09:20 Uhr: 5:6 jetzt aus der Sicht des Österreichers, der sich ins Tie-Break servieren muss.

09:18 Uhr: 30:15 für Sandgren.

09:17 Uhr: Stark! Ebenfalls zu null stellt Thiem auf 5:5. In der Rod-Laver-Arena hat soeben Djokovic gegen den Korener Chung begonnen. Der Sieger dieser Partie trifft auf Thiem oder Sandgren.

09:16 Uhr: 30:0 für Thiem.

09:13 Uhr: Naja, zwei Asse, ein Winner, ein Punkt, zu null! 5:4 für den US-Amerikaner.

09:12 Uhr: Ja! Ausgleich zum 4:4, vielleicht wackelt jetzt Sandgren mal.

09:11 Uhr: Sensationell gefightet! Vorteil Thiem!

09:10 Uhr: Zwei billige Fehler! Breakball gegen Dominic.

09:08 Uhr: Geiler Punkt zum 15:15 und dann noch ein Ass! 30:15 für den Lichtenwörther.

09:07 Uhr: Einfacher Volleyfehler bei Dominic, 0:15.

09:06 Uhr: Eine Rallye mit 29 Schlägen geht an Sandgren, der nicht aufsteckt: 4:3.

09:04 Uhr: Thiem hat souverän auf 3:3 gestellt.

08:58 Uhr: BREEEEEAK! Thiem hat es geschafft, ist wieder in diesem Satz drinnen. Was für ein genialer Punkt! Die Fans in Melbourne klatschen Standing Ovations.

08:56 Uhr: Zweiter Breakball vergeben!

08:55 Uhr: BREAKBALL Thiem!

08:53 Uhr: 30:30.

08:50 Uhr: Erst ein Traumvolley von Thiem, dann aber ein jämmerlicher Fehler - BREAK gegen den Österreicher.

08:49 Uhr: Doppelfehler! 15:40, jetzt brennt der Hut!

08:47 Uhr: 15:15 bei Service Thiem, Tennys Sandgren, der 26-jährige Spätstarter aus Gallatin (US) steht nicht zu unrecht hier im Achtelfinale, er spielt starkes Tennis.

08:45 Uhr: Game, Sandgren! In den etnscheidenden Momenten hat er jetzt bärenstark serviert.

08:43 Uhr: Einstand! Was für ein Rückhand-Kracher von Thiem!

08:43 Uhr: 40:30 für Sandgren.

08:40 Uhr: Sandgren riskiert alles und vieles geht auf. 30:15.

08:39 Uhr: Yes! Thiem stellt auf 1:1.

08:37 Uhr: 40:15 für Dominic!

08:35 Uhr: 1:0 für Sandgren, der jetzt sensationell serviert hat. Er ist auf Hartplätzen groß geworden, wirkt mit dem Belag extrem vertraut und macht ein starkes Match. Dass Dominic Thiem der bessere Tennisspieler ist, ist keine Frage.

08:33 Uhr: Sandgren eröffnet mit Aufschlag, es steht 30:15.