Bub aus „rassistischer“ Werbung muss umziehen

In Südafrika hatten Demonstranten gegen das Werbefoto von H&M protestiert und in einigen Geschäften der Modekette sogar Verwüstungen angerichtet. Das schwedische Unternehmen schloss daraufhin nach eigenen Angaben vorübergehend die Filialen. "In ganz Südafrika sind H&M-Filialen geschlossen, weil sie unsere Kinder Paviane genannt haben", sagte am Samstag der Chef der Partei der Ökonomischen Freiheitskämpfer, Julius Malema.