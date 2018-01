H&M entschuldigt sich für Pullover-Werbung

"Werden interne Strategien überprüfen"

Am Dienstag zog das Unternehmen dann auch den Pullover zurück und entschuldigte sich öffentlich auf Instagram: „Wir verstehen, dass viele Menschen wegen des Fotos verärgert sind. Wir stimmen Ihnen zu. Es tut uns sehr leid, dass das Foto gemacht wurde. Deshalb haben wir nicht nur das Bild aus unseren Kanälen entfernt, sondern auch das Kleidungsstück aus unserem Produktangebot. Wir glauben bei allem, was wir machen, an Vielfalt und Inklusion und werden all unsere internen Strategien überprüfen, um künftige Probleme zu verhindern", hieß es in dem Statement.