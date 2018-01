Penz/Fischler als Oberhof-3. mit 5. Saison-Podest

"In Oberhof sind die drei deutschen Top-Schlitten genauso schwer zu knacken wie in Königssee", deutete Fischler an, dass Rang drei nahe am möglichen Optimum war. "In Summe nehmen wir viel Positives vom heutigen Tag mit." Thomas Steu äußerte schon Olympia-Vorfreude: "Für uns ist es das Debüt, wir haben nichts zu verlieren und null Druck. Die Bahn liegt uns, das haben wir im Vorjahr gezeigt."