Salzburg startet mit Kantersieg ins neue Jahr

Salzburg präsentierte sich am fünften Trainingstag der laufenden Vorbereitung sehr spielfreudig und kam zwischen der 10. und 17. Minute zu mehreren Großchancen. Hwang bzw. Minamino waren jedoch entweder zu zögerlich oder scheiterten am gut disponierten Wals-Grünau-Goalie Schmid. Entgegen dem Spielverlauf ging dann der Regionalligist durch ein Kopftor nach einem Eckball in Führung. Auch der Ausgleich wenige Minuten später entsprang einer Standardsituation. Hwang fixierte mit einem Elfer den Ausgleich, ehe wenig später Sturmpartner Minamino einen Querpass zur Führung verwerten konnte. Und nur drei Minuten später war es Mark Rzatkowski, der auf 3:1 stellte. Zu diesem Zeitpunkt waren die "Bullen" deutlich überlegen, was sich im 4:1 – erneut durch Minamino – niederschlug.