Stark! Drittes NBA-Double-Double von Jakob Pöltl

Jakob Pöltl hat in der Nacht auf Freitag (MEZ) zum dritten Mal ein Double-Double in der NBA verbucht. Der 22-jährige Center aus Wien bilanzierte beim 133:99-Triumph der Toronto Raptors über die Cleveland Cavaliers mit je zwölf Punkten und Rebounds in 25:32 Minuten Spielzeit. Zudem wies die Statistik drei blockierte Würfe aus.